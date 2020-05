Fortuna im Derby beim 1. FC Köln : So würden wir aufstellen

Düsseldorf Fortuna möchte auch das zweite Rheinische Derby in dieser Bundesliga-Saison gewinnen. Unsere Fortuna-Reporter haben sich Gedanken gemacht, mit welcher Aufstellung das klappen könnte.

Etwas anders sieht das in Mittelfeld und Angriff aus. Hier kommt es zum einen darauf an, den zu erwartenden heftigen Angriffen der Kölner mit einem massierten Zentrum zu begegnen, und dafür wären Marcel Sobottka und Adam Bodzek das ideale Gespann. Vorn geht kein Weg an der Rückkehr von Torjäger Rouwen Hennings in die Startelf vorbei. Es gibt allerdings keinen Grund, dafür Kenan Karaman oder Erik Thommy herauszunehmen: Karaman stürmt neben Hennings, Thommy rückt für Markus Suttner auf die linke Seite.