Fortunas Angreifer : Steven Skrzybski will in der Heimat feiern

Dreikampf vor Geisterkulisse: Steven Skrzybski (li.) gegen die Kölner Toni Leistner und Noah Katterbach. Foto: WITTERS/ChristofKoepsel

Düsseldorf Fortunas Angreifer fordert, das 2:2 von Köln schnell abzuhaken. Sein Plan: Am Mittwoch den FC Schalke schlagen, von dem er ausgeliehen ist, und spätestens im Saisonfinale bei seinem Stammverein Union Berlin den Klassenerhalt klarmachen.

Steven Skrzybski saß am Sonntagabend auf der Gefühls-Achterbahn. Da hatte sich Fortunas Außenstürmer gerade so richtig in die Bundesligapartie beim 1. FC Köln hineingearbeitet. Seinen etwas holprigen Beginn mit zwei versprungenen Bällen ignoriert. Mit entschlossenen Sprints über den rechten Flügel mehrfach die FC-Abwehr auseinandergerissen. Schließlich mit zwei blitzsauberen Vorlagen für Kenan Karaman und Erik Thommy beide Treffer zur Düsseldorfer 2:0-Führung eingeleitet. Und dann musste er nach seiner Auswechslung doch noch von der Tribüne aus mit ansehen, wie seine Kollegen den Vorsprung verspielten. Nur 2:2 – viel zu wenig für Fortuna nach einem Spiel, das sie fast 80 Minuten lang dominiert hatte.

„Das ist uns leider nicht zum ersten Mal passiert“, bemängelt Skrzybski. „„Ich hatte das ganze Spiel über ein sehr gutes Gefühl, dachte, das wir das konzentriert über die Bühne bringen. Dass es dann so dramatisch wurde, ist für uns extrem bitter. Wir haben Köln zu viel Gelegenheit gegeben, Bälle in unseren Strafraum zu bringen. Wir haben nach dem Abpfiff viel darüber gesprochen, warum wir nicht mehr herauskamen und versuchten, das entscheidende dritte Tor zu machen. Es ist schwer, da eine Antwort zu finden.“ Für Skrzybski noch mehr, war er doch zum Zeitpunkt der Kölner Tore längst ausgetauscht.

info Erste Scorerpunkte für die Schalker Leihgabe Steven Skrzybski verbuchte in Köln seine ersten Vorlagenpunkte für Fortuna. Er stieg damit als 18. Kadermitglied in die Scorerliste ein. Fortunas Beste: 1. Rouwen Hennings 11 Punkte (11 Tore/0 Vorlagen) 2. Erik Thommy 10 (6/4) 3. Kenan Karaman 6 (5/1)

„Am Anfang hat sich es sehr gut angefühlt, wieder in der Startelf zu stehen und dann noch der Mannschaft mit zwei Scorerpunkten zu helfen“, erzählt der 27-Jährige weiter. „Ich musste mich erst einmal hineinfinden, aber dann wurde es von Minute zu Minute besser.“ Sein Trainer bestätigt diesen Eindruck. „Stevie hat sich richtig hineingekämpft“, lobt Uwe Rösler. „Je länger das Spiel dauerte, desto besser lief es bei ihm. Er hat die sehr guten Trainingseindrücke, die ich von ihm hatte, voll bestätigt.“ Und Skrzybski belohnte sich mit den zwei Assists, wobei ihn Erik Thommy vor seinem 2:0 auch lautstark zum Pass aufforderte. „Das konntet ihr diesmal ja alle bestens hören“, sagt der gebürtige Berliner lachend. „Aber selbst in einem vollen Stadion filtert man die Stimmen der Mitspieler so gut es geht heraus. Wie Erik es gemacht hat, war sehr hilfreich.“

Die verpassten Punkte will die Leihgabe des FC Schalke schnell abhaken. „Es bringt nichts rumzujammern. Wir haben es immer noch in der eigenen Hand, und das stimmt mich zuversichtlich. Es ist gut, dass wir Mittwoch schon wieder spielen. Ich freue mich sehr auf die alten Kollegen aus Schalke, und wir wollen unbedingt gewinnen. Wir sind zwar seit fünf Spielen ungeschlagen, aber die Unentschieden bringen uns nicht wirklich weiter.“