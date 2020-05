Nach 2:0 nur 2:2 in Köln : Fortuna verspielt fast sicheren Derbysieg

Foto: dpa/Thilo Schmuelgen 22 Bilder Köln - Fortuna: die Bilder des Spiels

Köln Zwei Kopfballtreffer des 1. FC Köln in den letzten fünf Minuten verhinderten einen wichtigen Sieg von Fortuna Düsseldorf im Abstiegskampf. Anthony Modeste und Jhon Cordoba glichen die scheinbar sichere Gästeführung zum 2:2 aus. Für diese hatten Kenan Karaman und Erik Thommy gesorgt.

Die Konkurrenz hatte vorgelegt und Fortuna Düsseldorf damit ordentlich unter Druck gesetzt. 1:0-Sieg für Werder Bremen beim SC Freiburg, 3:0 gar für den FC Augsburg auf Schalke – da wusste die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler vor der Bundesliga-Partie beim 1. FC Köln, was die Stunde geschlagen hatte. Eine Niederlage im rheini-schen Derby stand nicht auf der Agenda, wenn sich der Abstiegskampf nicht noch weiter verschärfen sollte. Fortuna hielt dem Druck nur teilweise Stand. Zwar führte sie bis zur 88. Minute nach Treffern von Kenan Karaman und Erik Thommy verdient 2:0, musste aber in den letzten Minuten noch den ganz bitteren Ausgleich zum 2:2-Endstand hinnehmen.

Dass ein Trainer in einer englischen Woche mit drei Punktspielen in sieben Tagen personelle Variationen vornimmt, ist in der Branche üb-lich. Gleich vier Änderungen in der Startelf gegenüber dem 0:0 im Heimspiel gegen den SC Paderborn kamen allerdings etwas unerwartet. Fortunas Chefcoach Uwe Rösler hatte im Vorfeld noch angedeutet, vielleicht erst am Mittwoch gegen den FC Schalke vermehrt frisches Personal ins Rennen zu schicken. Dann jedoch nominierte er am Sonn-tag neben Mathias „Zanka“ Jørgensen, der den gesperrten Abwehrchef Kaan Ayhan vertrat, in Adam Bodzek, Alfredo Morales und Steven Srzybski drei weitere „Neue“ für die erste Elf. Marcel Sobottka, Valon Berisha und Markus Suttner mussten dafür weichen.

Foto: dpa/Thilo Schmuelgen 13 Bilder Köln - Fortuna: die Düsseldorf in der Einzelkritik

Das Überraschendste an der Formation war dennoch, dass Rouwen Hennings erneut nicht von Beginn an aufs Feld laufen durfte, mit elf Treffern der klar beste Düsseldorfer Torschütze in dieser Saison. Unterm Strich ergab das ein 4-3-3-System mit zwei echten Außen, Skrzybski und Erik Thommy, die den zentralen Stürmer Kenan Karaman unterstützen sollten. Und dem türkischen Nationalspieler gehörte dann auch die zweite große Chance der Begegnung, nachdem zuvor Jhon Cordoba fast der Fortuna-Abwehr entwischt wäre: In der 21. Minute spielte ihn Kevin Stöger geschickt frei, doch statt den Ball flach in die lange Ecke zu setzen, schoss Karaman zentral auf FC-Keeper Timo Horn.

Trotz dieses Misserfolgs behielten die Gäste aber die Köpfe oben, hatten das Geschehen gegen meist zu behäbige Kölner vor allem durch ihr konsequentes Pressing überwiegend im Griff. Fünf Minuten vor der Pause drückte sich das auch zahlenmäßig aus: Bodzek eroberte ent-schlossen den Ball, der über Skrzybski schließlich wieder bei Karaman landete. Diesmal machte es der 26-Jährige besser, denn abgefälscht vom bis dahin besten Kölner Toni Leistner landete die Kugel zum 1:0 für Fortuna im Netz.

Es stand freilich zu erwarten, dass der FC sich diese Kräfteverhält-nisse nicht über die komplette Spielzeit mit ansehen würde. So fuchste sich Köln besser ins die Partie hinein und hatte in der 58. Minute die dicke Chance zum Ausgleich. Bodzek hatte Mark Uth im Strafraum zu Fall gebracht, doch der Gefoulte brachte den Strafstoß nicht am glänzend parierenden Torhüter Florian Kastenmeier vorbei. Den noch härteren Nackenschlag versetzte dann Thommy dem FC: Wie schon im Hinspiel traf der Angreifer zum 2:0.