Auf Ende April : Fortuna verschiebt erneut ihre Mitgliederversammlung

Eine Jahreshauptversammlung von Fortuna Düsseldorf (Symbolbild). Foto: Christof Wolff/Wolff, Christof

Düsseldorf Fortuna hat erneut ihre Mitgliederversammlung verschoben. Eigentlich sollte sie am kommenden Freitag in digitaler Form stattfinden. Doch daraus wird nichts. Nun soll es Ende April eine Präsenzveranstaltung geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fortuna hat erneut ihre Mitgliederversammlung verschoben. Bereits die für den 28. November vorgesehene Versammlung wurde von Seiten des Zweitligisten abgesetzt. Nun also auch das Treffen im virtueller Form, das ursprünglich für den 25. Februar vorgesehen war.

„Unser Ziel war es immer, die Mitgliederversammlung in Präsenzform durchzuführen. Da die Auswirkungen der Corona-Pandemie das bis jetzt nicht zugelassen haben, freuen wir uns umso mehr, nun endlich wieder mit unseren Mitgliedern vor Ort in den Dialog zu treten“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Björn Borgerding. „Für einen Verein wie unsere Fortuna ist der persönliche Austausch das höchste Gut. Vielen Dank an den Vorstand und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle, die diese Verlegung im Sinne der Mitglieder kurzfristig möglich machen.“

Ein neuer Termin steht auch schon fest: Die Präsenzverstaltung findet nun am 28. April in der Düsseldorfer Arena in Stockum statt. Laut einer offiziellen Mitteilung habe sich der Verein aufgrund der geplanten Öffnungsszenarien in Bezug auf die Corona-Pandemie entschieden, im Sinne der Mitglieder zur Präsenzveranstaltung zurückzukehren. Die Einladung und nötigen Unterlagen werden den Mitgliedern satzungskonform zugeschickt.

„Die Mitgliederversammlung ist unser höchstes Organ und wenn wir durch die neuen Maßnahmen der Politik die Möglichkeit bekommen, den Mitgliedern zu ermöglichen, sich vor Ort mit den Gremien auszutauschen, dann setzen wir das im Vereinsinteresse um“, erklärt Fortunas neuer Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst. „Auch wenn die Verschiebung nun kurzfristig ist und die virtuelle Form im letzten Jahr gut gelaufen ist, sollte die Fortuna immer den persönlichen Austausch vorziehen und nicht nur über Bildschirme miteinander kommunizieren. Daher haben wir uns als Vorstand nach Veröffentlichung der neuen „Corona-Regeln“ ganz bewusst entscheiden, die Mitgliederversammlung in Präsenzform stattfinden zu lassen. Ob die Mitgliederversammlung in den darauffolgenden Jahren in hybrider Form – also vor Ort und digital – stattfinden kann, werden wir am 28. April gemeinsam entscheiden.“

(pab)