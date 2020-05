Andre Hoffmann

Ein unnötiger Fehlpass war das Einzige, was man an ihm im ersten Durchgang kritisieren konnte. Ansonsgen war der Innenverteidiger souverän im Zweikampf, zeigte ein gutes Stellungsspiel und antizipierte einige Pässe hervorragend. Er war lange Zeit der Turm in der Schlacht. Am Ende konnte auch er die Flanken nicht aus dem Strafraum köpfen.

Note: 3