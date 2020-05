Abschied von Kölner Meister-Spieler : Ex-Nationalspieler Strack in Hürth beigesetzt

Gerd Strack im Dress der Nationalmannschaft. (Archivfoto) Foto: dpa/Roland Witschel

Hürth Gerd Strack war Meister mit dem 1. FC Köln und beendete seine Karriere bei Fortuna Düsseldorf. In der vergangenen Woche ist er gestorben. Am Dienstag wurde er in Hürth beigesetzt. Viele ehemalige Kollegen erwiesen ihm die letzte Ehre.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Gerd Strack ist am Dienstag im Beisein von vielen ehemaligen Mitspielern wie Wolfgang Overath (76), Toni Schumacher (66) und Wolfgang Weber (75) in Hürth-Efferen vor den Toren Kölns beigesetzt worden. Dies berichtet der Express.

Der langjährige Profi des 1. FC Köln war in der vergangenen Woche im Alter von 64 an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Strack wurde mit Köln 1978 Meister und gewann dreimal den DFB-Pokal (1977, 1978, 1983). Der FC wurde bei der Beerdigung unter anderem durch Präsident Werner Wolf (63) sowie die Geschäftsführer Horst Heldt (50) und Alexander Wehrle (45) repräsentiert.

Libero und Innenverteidiger Strack bestritt zehn Länderspiele. Sein einziges Tor zum 2:1 gegen Albanien sicherte der Nationalmannschaft die EM-Teilnahme 1984 in Frankreich. Nach einem Gastspiel beim FC Basel hatte Strack seine Karriere 1988 bei Fortuna Düsseldorf beendet.

(rent/sid)