Kalenderblatt 25. Mai : Anthony Baffoes jeckes Jubiläum

Düsseldorf Der ehemalige Fortuna-Profi Anthony Baffoe wird am Montag fünf mal elf Jahre alt. Mit Humor, Intelligenz und konsequentem Auftreten gegen Rassismus ist der ghanaische Nationalspieler nachhaltig in Erinnerung geblieben. Folge 40 unserer Kalenderblatt-Reihe.

Für Anthony Baffoe gab es dieser Tage gleich zwei Gründe zum Feiern. Am Sonntag, weil dann in der Bundesliga die beiden Vereine aufeinandertrafen, die ihn als Fußballer am meisten geprägt haben: der 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf. Am Montag, weil der gebürtige Bad Godesberger dann ein jeckes Jubiläum feiert, das trotz seiner ghanaiischen Staatsbürgerschaft so richtig zu seiner rheinisch-karnevalistischen Sozialisation in Bonn, Köln und Düsseldorf passt – da wird Baffoe fünf mal elf, sprich 55 Jahre alt.