Fortunas Trainer mit klarer Ansage : „Gegen Schalke müssen wir gewinnen!“

Düsseldorf Fortunas Trainer Uwe Rösler hat einen Tag nach dem verschenkten Sieg im rheinischen Derby beim 1. FC Köln ein klares Ziel für das kommende Spiel gegen Schalke 04 deklariert. Auf das Duell gegen David Wagner freut er sich besonders.

Am Mittwoch empfängt Fortuna Düsseldorf den krisengebeutelten FC Schalke 04. Nach den zwei verlorenen Punkten am Sonntag im Spiel gegen den 1. FC Köln ist die Devise für die Rheinländer klar. „Für uns ist es ein Must-Win-Game, das habe ich schon gestern in der Kabine gesagt. Die Mannschaft weiß genau, dass wir das Spiel gewinnen müssen", sagte Trainer Rösler am Montag.