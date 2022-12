Fortunas Tanaka hat kein Mitleid „Deutsches WM-Aus? Das ist Fußball!“

So ganz konnte auch am Tag nach dem deutschen WM-Debakel in Katar nicht aufgelöst werden, ob das schlussendlich entscheidende Tor der japanischen Nationalmannschaft gegen Spanien wirklich regulär war. Die Frage: War der Ball vor der Hereingabe von Kaoru Mitoma im Aus? Der Linienrichter befand jedenfalls so, wurde aber später durch den Videoassistenten überstimmt. Das Tor, das ausgerechnet Fortunas Ao Tanaka im Anschluss erzielte, zählte also – und traf Deutschland damit mitten ins Mark.