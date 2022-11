45 Pflichtspiele für Fortuna Was macht eigentlich... Robbie Kruse?

Und so kam es auch: Kruse war in der Aufstiegssaison höchstens Einwechselspieler. In vielen Partien reichte es für ihn nicht einmal für einen Einsatz. Am Ende der Saison standen genau 281 Minuten auf dem Tacho, auch deshalb, weil er sich in der Endphase einen Muskelbündelriss zuzog und ausfiel. „Es ist eben gar nicht so leicht, wenn man auf einem fremden Kontinent plötzlich aus dem Känguru-Beutel fällt und sich allein zurechtfinden muss“, erklärte Meier anschließend.