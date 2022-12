Nach Vorstoß von Berater Was Fortuna zu Wechselgerüchten um Top-Talent sagt

Warum nicht auch mal nach den Sternen greifen. Und so ist in diesen Tagen das Gerücht aufgekommen, Jamil Siebert habe das Interesse von der AS Rom und Englands Premier-League-Rückkehrer Nottingham Forest geweckt. Im „Kicker“ wird der Siebert-Berater mit den Worten zitiert: „Die Klubs haben sich gemeldet und sich über die vertragliche Situation erkundigt." Interessant – auf Anfrage unserer Redaktion konnte man sich zumindest beim Klub aus der italienischen Hauptstadt nicht an einen derartigen Vorgang erinnern.