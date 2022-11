Zehn Jahre „Haus vom Veh“ Als der veräppelte Armin Veh kurz zum Fortuna-Fan wurde

Es waren bewegte Zeiten bei Fortuna. Im Mai 2012 war der Klub in der denkwürdigen Relegation gegen Hertha BSC in die Bundesliga aufgestiegen – und die von den Berlinern in der Folge des ebenso friedlichen wie verfrühten Platzsturms der Düsseldorfer Fans angestrengte Prozessserie bildete die Geburtsstunde der Gruppe „Halbangst“. In Anlehnung an das berühmt gewordene Zitat des damaligen Hertha-Trainers Otto Rehhagel, der das Relegations-Rückspiel mit seinen Erlebnissen in einem Weltkriegsbunker verglichen hatte, gab sich eine Gruppe diesen Namen, die fortan originelle Musikvideos im Zusammenhang mit Fortuna produzierte.