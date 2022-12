Vor letztem Spiel des Jahres Das fordert Nachwuchschef Schaefer von Fortunas U23

Düsseldorf · Weil die Partie gegen Aachen in den Januar verlegt worden ist, geht es für Fortunas Regionalliga-Mannschaft schon am Samstag nach dem Spiel gegen den 1. FC Bocholt in die Winterpause. Was Nachwuchschef Frank Schaefer am Wochenende nach zwei Niederlagen in Folge von der „Zwoten“ erwartet.

02.12.2022, 14:00 Uhr

Von Tobias Dinkelborg