Geplante Aktion beim EM-Duell : Willi Orban würde sich über bunte Münchner Arena freuen

Budapest Der ungarische Nationalspieler Willi Orban begrüßt die Pläne, die Münchner EM-Arena in Regenbogenfarben leuchten zu lassen. Noch ist allerdings unklar, ob die Uefa die Aktion erlaubt.

Der ungarische Fußball-Nationalspieler Willi Orban würde die Münchner EM-Arena gerne in Regenbogenfarben sehen. Der Bundesligaprofi von RB Leipzig hat nach eigener Aussage von der Diskussion aus den Medien erfahren. „Mir persönlich würde es gefallen, wenn es bunt wäre“, sagte der 28 Jahre alte Verteidiger am Montag. Mit den Leipzigern habe er in der 2. Bundesliga gegen den TSV 1860 München in einem blau erleuchteten Stadion gespielt, in der Bundesliga gegen den FC Bayern in einem rot erleuchteten. „Ich würde mich freuen, wenn die Lampen bunt leuchten würden.“