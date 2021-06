Ausfall droht : Das ist der Stand bei Müller vor dem Ungarn-Spiel

Herzogenaurach Fällt Thomas Müller gegen Ungarn aus? Diese Frage stellt sich derzeit rund um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Auf der Pressekonferenz wurde angedeutet, dass er im abschließenden Gruppenspiel nicht dabei sein könnte.

Müller stand in den beiden bisherigen Spielen gegen Frankreich und Portugal in der Startelf und machte wie die gesamte Mannschaft am Samstag einen gehörigen Schritt nach vorn in der eigenen Leistung. Bei Bundestrainer Joachim Löw ist der 31-Jährige seit seiner Rückkehr wieder gesetzt neben Serge Gnabry und Kai Havertz.