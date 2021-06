Nach Uefa-Ermittlungen : Neuer trägt Regenbogenbinde auch gegen Ungarn

Herzogenaurach DFB-Kapitän Manuel Neuer wird nach Uefa-Ermittlungen auch gegen Ungarn seine Kapitänsbinde in den Regenbogenfarben tragen. Derweil kämpft die Stadt München um ein noch stärkeres Zeichen.

In einem Uefa-Schreiben an den Verband werde "die Regenbogenbinde als Zeichen der Mannschaft für Vielfalt und damit für 'good cause' bewertet", hatte der DFB mitgeteilt. Üblicherweise sind die EM-Kapitäne zum Tragen des UEFA-Modells verpflichtet.