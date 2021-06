EM-Taktiken im Vergleich : Italienisches Rotieren oder niederländische Konstanz?

Düsseldorf Die Niederlande haben das Achtelfinale der EM schon sicher erreicht, trotzdem will Trainer Frank de Boer nur wenig an seiner Aufstellung gegen Nordmazedonien ändern. Wäre ein rotierendes System, wie es Italien gegen Wales zeigte, die bessere Wahl?

Hier zeigte sich: Mit einem starken Kader und dem richtigen Gegner können Experimente in der Aufstellung gut funktionieren. So baute Italien seine beeindruckende Serie aus (sie sind jetzt seit 30 Spielen ungeschlagen), Mittelfeldspieler Marco Verratti sammelte nach seiner Knieverletzung wichtige Minuten auf dem Platz und die Hauptakteure der so explosiven Offensive konnten sich etwas erholen.

Sollten die Niederlande also den gleichen Weg gehen? Möglich wäre es durchaus. Die Mannschaft dominierte die bisherigen Spiele des Turniers zwar nicht so klar wie die Italiener, aber sie zeigte durchaus gute Leistungen.

Das de Boer lieber für Stabilität und Sicherheit sorgen will, ist ihm aber nicht zu verdenken. Nachdem die „Oranje“ zwei internationale Turniere hintereinander verpasst hat, muss jetzt ein erfolgreicher Neustart her. Experimente wirken in so einer Situation fehl am Platz.