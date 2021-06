„Könnt ihr bitte wo anders spielen?“ : Taube lenkt Fans bei Deutschland-Spiel ab

München Ganz entspannt harrte eine Taube auf dem Rasen des Münchener Stadions aus. Um sie herum lief das EM-Spiel zwischen Deutschland und Portugal. Doch das störte sie nicht. Bei den Fans sorgte das für Belustigung.

Auf Fernsehbildern der ersten Halbzeit war am Samstagabend unter anderem zu sehen, wie der Vogel in der Nähe des Strafraums der Portugiesen saß und erschrocken von einem Pass der Deutschen in Richtung Seitenlinie flog. In anderen Situationen war die Taube durchaus anspielbereit – wurde aber übersehen.