Uefa ermittelt : Beschimpfungen gegen Mbappé und Ronaldo in Budapest

Budapest Nach Schmähungen von den Tribünen der Budapester Puskas Arena leitet die Uefa Ermittlungen ein. Bei den Partien der Ungarn gegen Portugal und Frankreich sind gegnerische Spieler teils wüst beschimpft worden.

Wegen „möglicher diskriminierender Vorfälle“ hat die UEFA in Bezug auf die beiden EM-Spiele Ungarns gegen Portugal am 15. Juni (0:3) und gegen Frankreich am 19. Juni (1:1) Ermittlungen eingeleitet. Das gab die Europäische Fußball-Union am Sonntagmittag bekannt. Französische Spieler waren am Samstag von einigen Fans teils wüst und rassistisch beschimpft worden. Wenn der schwarze Stürmer Kylian Mbappé (Paris St. Germain) am Ball war, ertönten immer wieder Affenlaute von den Rängen. Dies berichtete ein dpa-Reporter aus dem Stadion. Angreifer Karim Benzema (Real Madrid), der algerische Wurzeln hat, wurde ebenfalls vereinzelt verbal angepöbelt.