Torhüter wäre 100 Jahre alt geworden: Toni Turek, du bist ein Fußballgott

Düsseldorf Er gehörte zu den Helden von Bern, die 1954 die erste Fußball-Weltmeisterschaft für Deutschland gewannen. Seine größte Zeit hatte er bei Fortuna Düsseldorf. Am Freitag wäre Torwart Turek 100 Jahre alt geworden.

Turek hatte in Bern dafür gesorgt, dass fortan jeder Torhüter bei Fortuna Düsseldorf an den großen Vorgänger erinnert wurde. Für die meisten seiner Nachfolger bleibt er ein Idol. Jörg Schmadtke, inzwischen Geschäftsführer beim VfL Wolfsburg und in den 80er und 90er Jahren Bundesliga-Schlussmann bei der Fortuna sagt: „Toni Turek war ein Pionier des Torhüterspiels und für alle Torhüter seiner und meiner Generation ein echtes Vorbild. In Düsseldorf wird er von den Fans immer noch verehrt, und auch im Rest des Landes hat er sich durch seine überragenden Paraden im WM-Endspiel 1954 gegen Ungarn unsterblich gemacht.“ Er bekomme noch heute Gänsehaut, wenn er sich an Zimmermanns legendäre Reportage erinnert. Und umso schöner findet Schmadtke, „dass ihm und den anderen Helden von Bern mit dem Spielfilm ,Das Wunder von Bern‘ ein filmisches Denkmal gesetzt wurde“. Dass der Regisseur Sönke Wortmann dem lockeren Toni den passenden Düsseldorfer Dialekt beimischte, obwohl Tureks Schnabel in Duisburg eher in Richtung Ruhrgebiet gewachsen war, juckt dabei niemanden.