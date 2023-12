Die meistgelesenen Fortuna-Artikel, Platz 9 Als ein früherer Fortuna-Profi gegen seinen alten Verein austeilte

Marlon Ritter war so ein Fall. Der heutige Spieler des 1. FC Kaiserslautern stellte sich mit den „Roten Teufeln“ in der Arena vor – und teilte später mächtig aus. Die Geschichte dazu ist am 24. Oktober erschienen und landete in der Liste unserer meistgelesenen Fortuna-Artikel 2023 auf dem neunten Platz. Und so ging sie: