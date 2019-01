Vor Fortunas Spiel in Augsburg: Funkel möchte nicht alles auf sich fokussieren

Düsseldorf Fortunas Trainer Friedhelm Funkel will die Posse um seine Vertragsverlängerung abhaken. Über das Ausmaß der Sympathiebekundungen seitens der Fans war der 65-Jährige jedoch überrascht und sehr erfreut.

Der Sport soll wieder im Mittelpunkt stehen – das ist das klare Anliegen von Fortunas Trainer Friedhelm Funkel vor dem Bundesliga-Rückrundenstart am Samstag beim FC Augsburg (15.30 Uhr). „Ich nehme nichts Negatives mit in die Rückrunde“, versichert der 65-Jährige nach der Posse um seine Vertragsverlängerung, die die Medien deutschlandweit mehrere Tage lang beschäftigt hatte . Funkel gibt jedoch zu: „Die Reaktionen der Öffentlichkeit waren in dieser großen Mehrheit nicht zu erwarten. Es hat mich beeindruckt und natürlich auch erfreut, dass die Unterstützung für mich so groß ist.“

Gleichwohl möchte der Routinier das Thema nun nicht mehr so hoch hängen. Dass die Mannschaft sich in der Kabine auf eine erfolgreiche Rückrunde mit ihrem Trainer eingeschworen habe, zum Beispiel. „Das haben wir vor Beginn der Hinrunde auch gemacht“, berichtet Funkel. „Dass die Mannschaft und das gesamte Trainerteam zusammenstehen, ist für niemanden eine Überraschung. Das sind Dinge, die man in der Kabine mit einer Mannschaft macht – ich will nicht sagen, dass das Usus ist, aber bei mir ist das eben so.“ Sein abschließender Kommentar: „Man muss das jetzt nicht alles auf mich fokussieren. Auch für die Spieler ist es gut, wenn wir in der Bundesliga bleiben.“