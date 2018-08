Videobeweis: Neue Texte auf Anzeigetafeln im Stadion

Frankfurt/Main Nach den positiven Erfahrungen bei der WM haben die DFL und der DFB einige Neuerungen beim Videobeweis in der Bundesliga eingeführt. Eine betrifft die Zuschauer im Stadion direkt.

Die Neuerungen werden schon beim Supercup am Sonntag (20.30 Uhr/ZDF) zwischen DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt und dem deutschen Meister Bayern München angewendet. Durch Einspielungen der Stadionregie werden die Zuschauer über den Grund eines Eingriffs, der bei Torerzielung, Elfmeter, Roter Karte oder Spielerverwechslung erfolgen kann, sowie die finale Entscheidung des Unparteiischen auf dem Platz aufgeklärt. Dieselben Informationen stehen für Zuschauer an den TV-Bildschirmen zur Verfügung.

"Die Rollenverteilung zwischen dem Schiedsrichter auf dem Platz als Entscheider und dem Video-Assistenten als zusätzliche Unterstützung wurde in der Winterpause noch einmal präzisiert. Ebenso, dass es ausschließlich um klare und offensichtliche Fehlentscheidung geht. Die Suche nach Fehlern wurde nicht mehr detektivisch geführt, was zuvor zu einer deutlich höheren Anzahl an Checks geführt hatte", begründete DFB-Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich die Neuerungen.

Eingeflossen ist bei den Maßnahmen die Analyse der WM in Russland. Die Informationen für die Fans hatten dort zum Erfolg des Videobeweises beigetragen. In der vergangenen Bundesliga-Saison war lediglich angezeigt worden, dass der Video-Assistent eingreift - aber nicht, warum dies geschieht. Die virtuellen Abseitslinien hatte die DFL zu Beginn der vergangenen Spielzeit getestet, allerdings nach technischen Problemen wieder abgeschafft.

Die erfolgreiche Nutzung der Abseitslinie bei der WM wird von DFL und DFB als "Qualitätssiegel" für den Einsatz in der Bundesliga gewertet, zumal die in Russland tätigen deutschen Video-Assistenten die Abseitslinie als sehr hilfreich eingestuft haben. Unterstützung bietet bei besonders knappen Szenen zudem die Möglichkeit einer 3D-Variante.

Zudem wurde der Schiedsrichterfunk mit dem Videoassistenten optimiert. Darüber hinaus gehen die Unparteiischen mit einer neuen Uhr in die bevorstehende Spielzeit, die am 24. August mit der Partie Bayern München gegen die TSG Hoffenheim eröffnet wird. In der 2. Liga wird der Videobeweis in der bereits laufenden Saison im "Offline"-Modus getestet, also ohne, dass ins Spielgeschehen eingegriffen wird.