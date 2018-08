Bundesliga 18/9: Klubs müssen bei Identifizierung von Straftätern weniger zahlen

Düsseldorf Vereine müssen zahlen, wenn sich die Fans danebenbenehmen. Laut einem Bericht der „Sport Bild“ hat der DFB nun einen Strafenkatalog für die Profi-Ligen festgelegt. Demnach werden Klubs für die Identifizierung der Täter belohnt.

Beim Abbrennen von Pyrotechnik werden dem Bericht zufolge 1000 Euro Geldstrafe (2. Liga: 600 Euro, 3. Liga: 350 Euro) für den Verein fällig, für das Werfen der gefährlichen Fackeln 3000 Euro (1500/750). Die Geldbußen für die Bundesliga liegen teilweise sogar über den Uefa-Sätzen. Der DFB bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der „Sport Bild“.

Größere Schmähplakate, wie es sie zum Beispiel in den Stadien öfter gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp gibt, werden mit 8000 Euro (4000/2000) geahndet. Für einen Flitzer auf dem Platz müssen die Bundesligisten künftig 3000 Euro (2000/1000) zahlen, etwas teurer wird es, wenn ein Spieler aus dem Publikum mit einem Laserpointer geblendet wird (4000 Euro).

An diesen Summen soll sich von der neuen Saison an der DFB-Kontrollausschuss bei seinen Anträgen orientieren. Die Strafen des Sportgerichts werden nachträglich reduziert, wenn die Vereine die entsprechenden Randalierer identifizieren. Hierfür muss „mindestens ein Täter (minus 25 Prozent), die Hälfte der Täter (minus 50 Prozent) oder mehr als die Hälfte bis zu allen Tätern identifiziert werden (minus 75 Prozent)“, heißt es in dem Bericht.