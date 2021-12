Reaktionen auf Spielabbruch in Duisburg : „Rassismus hat keinen Platz – weder beim Fußball noch in unserer Gesellschaft“

Duisburg Ein Zuschauer des MSV Duisburg verursacht am Sonntag den ersten Rassismus-bedingten Spielabbruch im deutschen Profifußball. Der Staatsschutz ermittelt, Politiker wie NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst verurteilen den Vorfall scharf.

„Tiefpunkt in unserer Vereinsgeschichte“ : MSV nach Rassismus-Eklat unter Schock - Ermittlungen dauern an

Noch am Sonntag veröffentlicht Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link (SPD) ein Statement bei Facebook. „Rassismus hat keinen Platz – weder beim Fußball noch in unserer Gesellschaft“, schreibt er dort. Und dass er hoffe, dass der Verursacher des Ganzen schnell und hart bestraft werde. Er richtet seinen Dank an alle Beteiligten, die nach dem Vorfall die richtigen Reaktionen gezeigt hätten. „Duisburg ist eine bunte, offene und tolerante Stadt, in der jede und jeder einen Platz hat und respektiert wird“, schreibt Link. „Nur Nazis und Rassisten – die haben hier keinen Platz...“