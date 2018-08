Borussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf gegen höhere Trainer-Ablösesummen

Berlin Mit seinem Wunsch nach höheren Ablösesummen für Fußball-Trainer stößt der neue Bayern-Coach Niko Kovac auf geteilte Reaktionen in der Bundesliga.

Hoffenheims Julian Nagelsmann, der 2019 für fünf Millionen Euro zu RB Leipzig wechselt, hat es nach eigenen Worten „gewundert, dass es so lange gedauert hat, bis Ablösesummen für Trainer bezahlt werden“. Sein künftiger Arbeitgeber rechnet damit, dass sich dieser Trend noch verstärkt. „Der Trainer ist natürlich einer der wichtigsten Mitarbeiter in einem Verein“, sagte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff der Zeitung. „Ich glaube, dass die Ablösen in diesem Bereich in Zukunft weiter steigen werden.“