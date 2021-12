„Tiefpunkt in unserer Vereinsgeschichte“ : MSV nach Rassismus-Eklat unter Schock

Foto: dpa/Revierfoto Infos So reagieren Fans und Klubs auf den Spielabbruch in Duisburg

Duisburg Beim MSV Duisburg sitzt der Schock nach dem Rassismus-Eklat im Spiel gegen den VfL Onsbrück tief. Die Zebras verurteilen den Vorfall aufs Schärfste. Unterstützung gibt es von zahlreichen anderen Vereinen in Deutschland.

Novum im deutschen Profifußball: Das Drittligaspiel zwischen dem MSV und dem VfL Osnabrück ist am Sonntag in der 33. Minute von Schiedsrichter Nicolas Winter beim Stande von 0:0 aufgrund eines Rassismus-Vorfalls abgebrochen worden. Von den Rängen hatte es gegen Osnabrücks Aaron Opoku offenbar Affenlaute gegeben. Der vermeintliche Täter wurde identifiziert und aus dem Stadion gebracht.

„Es gab einen Eckstoß für den VfL Osnabrück und dann Affenlaute von der Tribüne“, sagte der Unparteiische Winter bei MagentaSport. Das Schiedsrichter-Gespann habe direkt darauf reagiert, „ich habe gesehen, wie schockiert der Spieler gewesen war“, sagte Winter. Man sei deshalb direkt in die Kabine, „um uns um den Spieler zu kümmern. Ich habe ihm gesagt, wir sind da, um ihn zu schützen.“ Man werde von Schiedsrichter-Seite einen Sonderbericht verfassen. Winter zum Vorkommnis: „Das ist in schwierigen Zeiten ganz dramatisch.“

Die Gästemannschaft sah sich aufgrund des Vorfalls nicht in der Verfassung, das Spiel fortzusetzen. „Der Junge ist fix und alle, die ganze Mannschaft ist fertig. Wir haben nur die Chance, um Entschuldigung zu bitten. Wir haben mehr als Verständnis dafür. Wir können uns nur schämen. Das ist ein Tiefpunkt in unserer Vereinsgeschichte“, sagte MSV-Sprecher Martin Haltermann. Bei MagentaSport ergänzte er: „Wenn man gerade die Szene in der Kabine erlebt hat, ist die Entscheidung nachzuvollziehen. Das ist hoffentlich die letzte Warnung für die letzten Hohlköpfe, die es immer noch nicht kapiert haben.“

Auch MSV-Präsident Ingo Wald war sichtlich betroffen. „Ich weiß gar nicht, wie ich mein Stimmungsbild beschreiben soll. Es liegt irgendwo zwischen Wut, Entsetzen, Traurigkeit und Enttäuschung“, sagte Wald. Er sei entsetzt, „weil es kaum eine andere Stadt gibt, die so viele ausländische Mitbürger hat wie Duisburg. Wir bieten so vielen, vielen Nationen eine Heimat.“ Dass so was hier Duisburg passiert, sei für ihn unverständlich.

Während sich die Mannschaften in der Kabine befanden, skandierten viele der Zuschauer „Nazis raus!“ in der Arena. Und auch in den sozialen Netzwerken äußerten sich viele Anhänger der „Zebras“ bestürzt über den Vorfall. „Eine Schande für unsere Stadt! Wir sind multikulturell, schon ewige Zeiten. Noch nie wurde ein Spiel wegen so einer Schande abgebrochen und dann in unserer Stadt, bei unserem MSV“, schrieb ein User.

„So etwas dürfen wir nicht akzeptieren. Aaron ist fertig und war nicht mehr in der Lage zu spielen“, sagte VfL-Geschäftsführer Michael Welling. Der Klub wollte mit dem Verzicht auf ein Weiterspielen auch dokumentieren, „dass wir das nicht akzeptieren“. Laut Welling sei der MSV-Spieler Leroy Kwadwo ebenfalls rassistisch beleidigt worden. Der Geschäftsführer äußerte sich auch zu der Reaktion der MSV-Fans nach dem Vorfall. „Wir müssen auch dankbar sein, für viele Fans des MSV, die so reagiert haben, wie sie reagiert haben. Sie haben mit dazu beigetragen, den Täter zu identifizieren. Hier geht es nicht um den VfL oder den MSV, hier geht es um Rassismus“, sagte Welling. Wald kündigte bereits rechtliche Schritte gegen den Übeltäter an. Hausverbot wurde bereits verhängt, der MSV hat zudem Anzeige erstattet. „Es ist nicht zu tolerieren, dass so eine Minderheit den Fußball zerstört,“ sagte Wald. Die Stadionregie hatte während der Unterbrechung zudem den Antifaschismus-Song „Schrei nach Liebe“ von der Band Die Ärzte gespielt.

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) kündigte noch am Abend an, nach dem Abbruch Ermittlungen aufnehmen zu wollen. Das DFB-Sportgericht werde zu einem späteren Zeitpunkt über die Wertung des Spiels zu befinden haben. Welling sei sich mit den „Duisburger Kollegen einig, dass es uns am liebsten wäre, es gibt ein Wiederholungsspiel“, sagte Welling. So könne man „noch mal ein Zeichen gegen Rassismus setzen“.

Immer und überall für Toleranz und Vielfalt:



Die #effzeh-Familie stellt sich gegen jegliche Form von Rassismus und Ausgrenzung.



Vielen Dank an den @MSVDuisburg und den @VfL_1899 für die klare Reaktion. #Spielabbruch #MSVOSN pic.twitter.com/k6pyAYD5ql — 1. FC Köln (@fckoeln) December 19, 2021

Von der DFB-Führung kam bereits Unterstützung für die betroffenen Klubs und Spieler. „Der gesamte deutsche Fußball hat seit langem eine klare und kompromisslose Haltung gegen jede Form von Rassismus. Rassisten haben in deutschen Fußball-Stadien nichts verloren“, sagte Co-Interimspräsident Rainer Koch und fügte an: „Ich bin froh, dass der Schiedsrichter, die Verantwortlichen beider Vereine und die überragende Mehrheit der Zuschauer im Stadion dies unmissverständlich zum Ausdruck gebracht haben.“

Unterstützung gab es für Opoku auch von zahlreichen anderen Vereinen in Deutschland. Einem Tweet des VfL Osnabrück mit dem Titel „Aaron, wir stehen hinter Dir!“ schlossen sich zahlreiche Klubs wie Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC oder der FSV Mainz 05 an. „Rassismus ist scheiße. Überall!“, schrieb 1899 Hoffenheim. Beim SV Werder Bremen war zu lesen: „Klare Kante gegen Rassismus!“ Der 1. FC Köln dankte vor seinem Spiel gegen den VfB Stuttgart beiden Klubs für den Abbruch. Dazu stellten die Kölner bei Twitter ein Foto ihres Stürmers Anthony Modeste. Der Stürmer hatte Ende November beleidigende Posts gegen sich aus den sozialen Medien öffentlich gemacht.

(old/sid)