Bundesliga-Testspiele: FC Schalke 04 noch mit Schwächen - VfB Stuttgart bezwingt SD Eibar

Heimstetten Der VfB Stuttgart hat ein Testspiel gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar mit 2:1 (1:1) gewonnen. Bei Werder Bremen und dem FC Schalke 04 läuft noch nicht alles rund.

Erik Thommy (24. Minute) und Neuzugang Daniel Didavi (56./Foulelfmeter) sorgten bei hohen Temperaturen am Sonntagnachmittag für den Erfolg der Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut. Sergi Enrich (33.) war in Heimstetten bei München für die Spanier nach einer Unaufmerksamkeit in der VfB-Defensive per Kopfball erfolgreich. Bester Stuttgarter war Ex-Nationaltorhüter Ron-Robert Zieler, der mit starken Paraden gute Chancen Eibars vereitelte.