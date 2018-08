Fußball-Gipfel 2018 mit Rudi Völler, Max Eberl und Friedhelm Funkel

Düsseldorf Beim Bundesliga-Gipfel der Rheinischen Post haben unsere Redakteure mit Rudi Völler, Max Eberl und Friedhelm Funkel über die Entwicklungen im deutschen Fußball gesprochen. Manche Dinge könnten besser laufen, befanden die Experten.

Aus deutscher Sicht ist bei der vergangenen Weltmeisterschaft vieles schief gelaufen. Eine Sache habe in Russland jedoch gut funktioniert, wie Rudi Völler, Geschäftsführer Sport von Bayer 04 Leverkusen, beim RP-Bundesliga-Gipfel erläuterte. „Ich war begeistert, wie der Videobeweis bei der WM umgesetzt worden ist. Das wünsche ich mir auch für die Bundesliga“, sagte Völler, der dem technischen Hilfsmittel von Anfang an kritisch gegenüber stand. „Im Stadion ist der Videobeweis ein Stimmungskiller.“ Man werde sich aber wohl damit arrangieren müssen.

Beim Thema Transfers kamen die drei Fußball-Größen schnell auf einen Nenner: Sie plädieren für ein kürzeres Transferfenster in der Sommerpause, damit Wechsel nach dem 1. Spieltag nicht mehr möglich sind. In England schließt das Transferfenster schon am 9. August, in Deutschland und Spanien erst Ende des Monats. „Das kann nur funktionieren, wenn die Top-5-Ligen sich einigen. Sonst hätte die Bundesliga einen Wettbewerbsnachteil“, warnte Eberl.

Man müsse die Entwicklungen im deutschen Fußball gut im Auge behalten. Im Nachwuchs-Bereich sei der Erfolg der vergangenen Jahre momentan nicht mehr zu verzeichnen. Eine mögliche Ursache sprach Friedhelm Funkel an: „Den jungen Spielern wird heute fast alles abgenommen.“ Das sei kontraproduktiv. „Ich erwarte von meinen Spielern, dass sie eine gewisse Selbstständigkeit an den Tag legen."

Bei aller berechtigter Kritik sind sich Eberl, Völler und Funkel trotzdem in einem einig: Der Wettbewerbsvorteil der Bundesliga liege in der Förderung von Talenten. Das werde auch in Zukunft so bleiben – national sowie international. "Wir werden auch in den kommenden Jahren eine gute Nationalmannschaft haben. Dafür haben wir genug talentierte Spieler“, sagte Völler.