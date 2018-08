Kalibrierte Abseitslinien kommen für Bundesliga-Saison 2018/19 - Drees leitet Video-Assistenten

Frankfurt/Main Die Bundesliga-Schiedsrichter sollen in der neuen Saison Abseitsentscheidungen mit Hilfe der Linientechnik treffen. Bei ganz knappen Entscheidungen soll eine 3D-Linie eingesetzt werden.

Abseitsentscheidungen sollen ab der kommenden Spielzeit in der Bundesliga mit Hilfe von kalibrierten Linien getroffen werden. Dabei wird bereits ab dem 1. Spieltag Ende August das Hawk-Eye-System, das auch bei der Fußball-WM in Russland angewendet wurde, zum Einsatz kommen, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag auf einer Pressekonferenz in Frankfurt mitteilten.