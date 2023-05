Eine Meisterschaft mit vielen Nebengeräuschen Der Höhepunkt einer chaotischen Bayern-Saison

So war es auch nicht wirklich überraschend, dass der FC Bayern die Steilvorlage des BVB am Samstag fast selbst noch einmal verspielt hätte. Im Laufe der Partie wurden die Münchner nämlich erneut immer passiver und passiver, bis die Kölner in der 81. Minute per Elfmeter zum 1:1 ausglichen. Ohne die grandiose Einzelaktion von Musiala kurz vor dem Abpfiff ständen die Bayern heute wohl vor einem noch größeren Scherbenhaufen dar als zuletzt. Die Außendarstellung des Vereins hat nach dieser chaotischen Saison aber so oder so gelitten. Und dann benötigt man nun auch erstmal einen neuen Sportvorstand für die Kaderplanung der neuen Saison. Dem FC Bayern steht nun also trotz der elften Meisterschaft in Folge eine ganze Menge Arbeit bevor.