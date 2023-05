Boss-Beben bei der Meisterfeier Eberl bei Bayern im Gespräch - so geht es weiter

Inmitten des Bebens an der Klubspitze um den Rauswurf der Vorstände Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic will der FC Bayern am Sonntagnachmittag seinen elften Meistertitel in Serie feiern. Zuvor haben die Münchner für 11.30 Uhr zu einer Pressekonferenz mit Vereinschef Herbert Hainer und dem neuen Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen geladen. Dort wollen die Bosse die Trennung von Kahn und Salihamidzic erklären, die der Rekordmeister kurz nach dem Titelgewinn am Samstag bestätigt hatte.