Bosse-Beben bei den Meister-Bayern Kahn-Trennung „nicht einvernehmlich“ – Tuchel soll Trainer bleiben

Fragen über mögliche Kandidaten auf der Position des Sportvorstands wollte Hainer nicht kommentieren. In den Medien war zuletzt über Max Eberl (RB Leipzig) und Markus Krösche (Eintracht Frankfurt) diskutiert worden. In jedem Fall soll mit Karl-Heinz Rummenigge der nötige Sachverstand zurückgeholt werden. Der 67-Jährige soll in den Aufsichtsrat rücken und die Münchner bei der Kaderplanung für die kommende Saison unterstützen. Hainer bestätigte am Sonntag, er werde Rummenigges Aufrücken in das Kontrollgremium am Dienstag der Gesellschafterversammlung vorschlagen.