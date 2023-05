Enttäuschung in Dortmund Der BVB vergibt eine große Chance zu fahrlässig

Borussia Dortmund hatte die große Chance, endlich die Dominanz des FC Bayern zu brechen. Doch am Ende ist die Mannschaft nicht souverän genug, um auch den letzten Schritt zum Titel zu meistern. Für Fußball-Deutschland ist das ernüchternd. Selbst nach einer für Bayern-Verhältnisse miserablen Saison steht der Rekordmeister doch wieder ganz oben in der Tabelle. Da stellt sich die Frage: Wann soll dann überhaupt ein anderer Verein Deutscher Meister werden? So einfach ist das zwar nicht. Bittere Niederlagen haben schon andere Teams zu künftigen Siegern geformt. Dennoch ist der Frust nicht nur beim BVB groß. Auch viele andere Fans hätten sich endlich mal einen anderen Deutschen Meister gewünscht. Wieder ist kein Team über 34 Spieltage gut genug, um den Seriensieger zu entthronen.