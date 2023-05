Demission bestätigt Bayern München trennt sich von Kahn und Salihamidzic

Der frühere Nationalmannschaftskapitän Kahn (53) war am Samstag in Köln nicht dabei, was während des Spiels Gerüchte schürte. Von Seiten der Bayern hieß es, dass er wegen einer Grippe fehlte. Kurz nach Veröffentlichung der Meldung postete Kahn bei Twitter, dass der Klub es ihm untersagt hätte, in Köln dabei zu sein. Salihamidzic (46) feierte mit der Mannschaft den Gewinn der Schale auf dem Rasen.