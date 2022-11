Borussia-Profi beim 4:1-Sieg eingesetzt Deschamps ermöglicht Thuram gegen Australien gleich sein WM-Debüt

Marcus Thuram war nur noch am Strahlen: Auf dem Mannschaftsfoto, das die französische Nationalmannschaft nach dem 4:1-Sieg gegen Australien in der Kabine aufgenommen hatte und beim Empfang im Teamhotel. Dort wurde die Équipe Tricolore in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch lautstark von den Mitarbeitern empfangen. Sogar Ballons in Frankreichs Nationalfarben fielen von der Decke, um die Stars wie Antoine Griezmann, Kylian Mbappé und Olivier Giroud willkommen zu heißen.