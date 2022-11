Heimlicher Spieler des Jahres Alassane Plea kratzte 2022 in Gladbach oftmals an der Weltklasse

Weihnachtsgeschenke auf dem Rasen zu überbringen, ist in dieser Bundesliga-Saison schwierig. Aber Marcus Thuram war früh dran am 8. November, im vorletzten Spiel des Jahres. In der 62. Minute bediente er Alassane Plea, der mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 beim VfL Bochum auch mal wieder seine Vollstrecker-Qualitäten unter Beweis stellte. Wenige Tage zuvor hatte Trainer Daniel Farke den Franzosen ermahnt. „Er hat jetzt sehr viele Torvorlagen auf dem Konto, da ist immer noch Luft nach oben, er kann auch gerne noch mehr Tore selbst erzielen“, sagte Farke nach dem 3:1 gegen den VfB Stuttgart, zu dem Plea zwei überragende Assists beisteuerte. Dass Thuram in Bochum eine „Merci“-Packung rüberreichte, kam ganz gelegen, um den Trainer zu beschwichtigen.