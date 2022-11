Vertrag bei Borussia läuft aus : Das bislang konkreteste Thuram-Gerücht kommt aus Italien

Mönchengladbach Marcus Thuram stand im August 2021 bereits vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Nun wird den Italienern erneut Interesse nachgesagt. Während die Nummer sich für Thuram als sinnvoll erweisen könnte, steht Roland Virkus vor der wohl schwierigsten Entscheidung als Borussia-Manager.

Was die italienische „Gazzetta dello Sport“ am Samstag berichtet, dürfte nicht die letzte Meldung dieser Art gewesen. In 43 Tagen öffnet überhaupt erst das Winter-Transferfenster, doch bereits jetzt ist anzunehmen, dass die Personalie Marcus Thuram zum intensiven Gerüchte-Produzenten werden wird. Der neueste Stand: Inter Mailand soll Kontakt aufgenommen haben zu Borussia Mönchengladbach und zehn Millionen Euro für einen Januar-Transfer des Franzosen bieten. Dessen Vertrag in Gladbach endet am 30. Juni 2023, und es ist nahezu illusorisch, dass Thuram ihn verlängert.

Inter hat zwar das Champions-League-Achtelfinale in einer Hammergruppe mit dem FC Bayern (der Thuram ebenso intensiver beobachten soll) und dem FC Barcelona erreicht, im Februar geht es gegen den FC Porto. In der Serie A jedoch hinkt Inter als Fünfter hinterher, der Rückstand auf Spitzenreiter SSC Neapel ist mit elf Punkten riesig.

Stürmer Romelu Lukaku konnte verletzungsbedingt noch keine Rolle spielen und ist ohnehin nur bis zum Saisonende vom FC Chelsea ausgeliehen. Bereits vergangenes Jahr hätte Thuram einer seiner Nachfolger werden können. Doch als Verhandlungen mit Inter (mal war von 27 Millionen Euro Ablöse die Rede, mal von 37 Millionen) gerade Fahrt aufnahmen, zog sich der Borusse im Spiel bei Bayer Leverkusen einen Innenbandriss im Knie zu und kam 2021/22 nie richtig in Tritt.

Mit zehn Toren in 15 Spielen ist Thuram nun Zweiter in der Torschützenliste der Bundesliga, kein Spieler hat mehr Schüsse abgegeben, keiner hat pro Minuten einen besseren Expected-Goals-Wert. Er ist, wie er sich vorgenommen hatte, die beste Version seiner selbst. Angesichts solcher Zahlen wittert Inter nach Angaben der „Gazzetta dello Sport“ einen zu großen Konkurrenzkampf um eine ablösefreie Verpflichtung im Sommer. Mit zehn Millionen Euro würde Borussia in etwa die Summe erhalten, die sie 2019 für Thuram an EA Guingamp in Frankreich überwiesen hat – ihren besten Angreifer aber 20 Millionen Euro unter seinem geschätzten Marktwert verlieren.

Manager Roland Virkus wurde zuletzt gefragt, was seine schwierigste Entscheidung in diesem Job bisher gewesen sei. Die Frage, ob Borussia Thuram ziehen lassen sollte im Winter oder nicht, könnte bald einen neuen Spitzenplatz einnehmen. Für den Sohn von Frankreichs Rekordnationalspieler Lilian wäre es eine Rückkehr zu den Wurzeln: 1997 wurde Thuram in Parma geboren, wo sein Vater zu der Zeit aktiv war.

