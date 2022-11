Nicht nur aus sportlicher Sicht Ko Itakura kann doppelt wertvoll sein für Borussia

Der Borusse Ko Itakura gehört zu Japans WM-Aufgebot. Immer, wenn sein Team in Katar spielt, erstmals am Mittwoch (14 Uhr, ZDF) gegen das DFB-Team, wird auch sein Arbeitgeber erwähnt werden. Itakura ist ein wichtiger Spieler im Ensemble von Trainer Hajime Moriyasu, darum schauen die Japaner auch jenseits der WM nach Mönchengladbach. So kann der 25 Jahre alte Defensivspezialist doppelt wertvoll sein für die Gladbacher. Nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich, als Leistungs- und als Werbeträger.