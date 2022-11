Trotz 100-Prozent-Kandidat Vom Elfmeterpunkt setzt Borussia auf ein Trio

Als das Trio nicht mehr für Gladbach aktiv war, kristallisierte sich in Wilfried Hannes wieder eine Nummer eins für mehrere Jahre heraus. Hannes übertraf mit 37 Versuchen und 30 Treffern sogar knapp Netzer – und stellt bis heute Gladbachs Bestmarken in der Liga. In der Folge kam kein Borusse mehr auch nur in die Nähe dieser Werte – weder Thomas Kastenmaier (13 Elfmeter/zehn Treffer) in den 90ern noch Filip Daems (14/zwölf) nach dem Umzug in den Borussia-Park.