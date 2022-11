Traditionsverein Borussia : Was eine Legende zur Legende macht

Mönchengladbach Gladbach lädt am 17. Dezember zum Legenden-Spiel. Es kommen jene, die sich im Borussia-Park einen Namen gemacht haben. Doch ist Borussia ein Traditionsverein voller Legenden – eine Generation dominiert für immer.

Eine Legende ist, so definiert der Duden, eine „Person oder Sache, die so bekannt geworden ist, einen solchen Status erreicht hat, dass sich bereits zahlreiche Legenden um sie gebildet haben“. Es ist zu unterscheiden zwischen Ikonen, Kultspielern, Leit- und Symbolfiguren. Borussen also, die in ihrer Zeit dazu beigetragen haben, Borussia zu dem zu machen, was sie ist. Die glorreichen 70er, die Zeit der Fohlenelf, dominieren diesbezüglich alles für immer, hier gab es acht Titel, Borussia hatte eine der besten Mannschaften Europas und spielte, ja, legendär.