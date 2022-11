„Reize für Top-Talente“ : Wie Borussia dem Nachwuchs mehr Spielpraxis verschafft

Mönchengladbach Für die Talente von der U17 bis zur U23 hat Borussia Mönchengladbach einen neuen Wettbewerb geschaffen. Bis zum Saisonende ermitteln vier Teams den Gewinner des Euregio-Cups. Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller erklärt, was genau dahintersteckt.

Borussia spielt wieder international – allerdings in einem Wettbewerb, den der Klub selbst initiiert hat. Der Euregio-Cup soll bis zum Saisonende für regelmäßige Vergleiche mit Mannschaften aus dem benachbarten Ausland sorgen. In Gladbach, Standard Lüttich , der PSV Eindhoven und dem FC Utrecht nehmen vier Teams an der Spielrunde teil, die jeweils ein Hin- und Rückspiel gegeneinander austragen.

„Der Wettbewerb soll unseren Spielern eine zusätzliche Möglichkeit geben, sich auf einem Top-Niveau zu messen“, sagt Borussias Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller im Gespräch mit unserer Redaktion. Im U17- und U19-Bereich werden in diesem Jahr in den Ligen erneut nur einfache Runden ausgetragen, sodass nach der Winterpause für Borussias älteste Jugendmannschaften lediglich drei bzw. vier Pflichtspiele anstehen. „Dadurch gehen den Spielern wertvolle Erfahrungen verloren. Dem wollen wir entgegensteuern“, sagt Sandmöller.

„Natürlich hätten wir auch Vereine aus Nordrhein-Westfalen mit reinnehmen können, aber gegen Leverkusen, Schalke oder Dortmund spielen die Jungs in der Liga sowieso“, sagt Sandmöller. Gerade die internationalen Duelle seien wichtige Erfahrungen, auf die die Spieler in der U19 beispielsweise aufgrund einer fehlenden Youth-League-Teilnahme verzichten müssen. 2020/21, als Gladbach dabei gewesen wäre, fiel der Wettbewerb aus.

Bereits 2006 und in den Folgejahren hatte Borussia an einer internationalen Nachwuchsrunde teilgenommen, in der einst auch Patrick Herrmann für die Borussen auflief. 2018 gab es unter anderem Testspiele gegen VVV Venlo und den KRC Genk, in denen damals unter anderem Jan Olschowsky, Michael Cuisance, Famana Quizera, Keanan Bennetts und Julio Villalba zum Einsatz kamen. Nun soll im Dezember das erste Spiel für die Gladbacher anstehen. „Den genauen Termin müssen wir noch mit Standard Lüttich abstimmen. Dann soll es im Monatsrhythmus jeweils ein Spiel geben“, erklärt Sandmöller.