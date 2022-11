Ex-Borusse bei der WM : Ter Stegen setzt eine deutsche Torwart-Tradition fort

Mönchengladbach 30 Länderspiele hat Marc-André ter Stegen absolviert, aber keines bei einem großen Turnier. Der gebürtige Gladbacher hat zum einen etwas mit Horst-Dieter-Höttges, Günter Netzer und Helmut Kremers gemeinsam, aber auch mit früheren Top-Torhütern wie Wolfgang Kleff oder Uli Stein.

Marc-André ter Stegen war die Nummer eins. Wegen einer Magen-Darm-Infektion reiste der Torwart des FC Barcelona verspätet zum deutschen Nationalteam und fand sich als Erster im WM-Quartier des DFB, dem „Zulal Wellness Resort" in Al-Ruwais an der Nordküste Katars, ein. Der Rest des Teams kam nach dem 1:0-Sieg im letzten Test im Oman etwas später an. Ter Stegen war vor dem Start ins WM-Abenteuer in seiner Heimatstadt Mönchengladbach gewesen und hatte sich Borussias 4:2 gegen den BVB angesehen, danach hatte er im Kabinengang dem jungen Torwart Jan Olschowsky, wie ter Stegen ein Borussia-Eigengewächs, zu dessen starker Leistung gratuliert.

Weltmeisterschaft und Mönchengladbach – ter Stegen hat mit Blick bei der Themenkonstellation etwas mit Horst-Dieter Höttges, Günter Netzer und Helmut Kremers gemeinsam. Er ist als Gladbacher bei einer WM dabei, jedoch nicht als Borusse. Höttges war als Angestellter von Werder Bremen 1966, 1970 und 1974 bei den WM-Turnieren dabei, Netzer war 1974 für Real Madrid tätig und Kremers bei der siegreichen Heim-WM für Schalke 04, bei der alle drei Ex-Borussen nur Randfiguren waren.

Für ter Stegen, der seit 2012 30-mal im deutschen Tor stand, ist es die zweite WM nach 2018, davor war er bei der Europameisterschaft 2016 dabei. In beiden Turnieren blieb er ohne Einsatz. Laufen die Dinge in Katar normal, wird er seine zweite WM ohne Spiel erleben. Denn ter Stegen, der die EM 2021 wegen einer Knie-Operation verpasste, hat das Problem des ewigen Manuel Neuer. Der Bayern-Keeper, Rekord-Torwart des DFB, ist seit der WM 2010 die Nummer eins, das Turnier in Katar ist das siebte mit Neuer als erstem Torwart.

Ter Stegen hat derweil gezeigt, dass er große Turniere kann. 2017 beim Confed-Cup war er der erste Mann im Tor, Deutschland gewann im Endspiel gegen Chile mit 1:0. Danach jedoch musste sich ter Stegen wieder hinten anstellen. Für einen, der in seinem Klub im siebten Jahr erster Torwart ist sowie mehrfacher Meister und Pokalsieger sowie Champions-League-Sieger, keine leichte Situation.

Ter Stegen setzt in gewisser Weise eine deutsche Torwart-Tradition fort: Es gibt so viel Qualität, dass Klasse-Torhüter, die in den meisten anderen Nationalteams wohl die Nummer eins wären, hinten dran sind. So kam Gladbachs Wolfgang Kleff nie an Sepp Maier vorbei. Toni Schumacher stand später Uli Stein im Weg. Stein, der wie Kleff nie ein EM- oder EM-Spiel machte, machte seinem Frust beim Welt-Turnier 1986 in Mexiko Luft und wurde nach Hause geschickt. 2019 begehrte auch ter Stegen kurzzeitig auf, doch hat er sich nun in seine Rolle als Neuer-Back-up gefügt.

Dass sich Geduld auszahlen kann, zeigen die Karrieren von Oliver Kahn und Jens Lehmann. Kahn war bei der WM 1994, der EM 1996 und der WM 1998 Ersatzmann von Bodo Illgner und Andreas Köpke, bevor er ab 1998 und bei der EM 2000, der WM 2002 und der EM 2004 die Nummer eins war. Da musste sich Jens Lehmann mit der Rolle als Nummer zwei begnügen, bevor ihn Jürgen Klinsmann bei der WM 2006 zur Nummer eins machte.

Derartige Wechsel-Ansätze wird der aktuelle Bundestrainer Hansi Flick nicht haben, so lange Neuer Neuer-Sachen macht. Ter Stegen sei „die Nummer eins, die Nummer zwei ist“, konstatierte „Der Spiegel“ mal. „Natürlich habe ich den Anspruch zu spielen und irgendwann selbst die Nummer eins zu sein", hat ter Stegen längst klargestellt.

Seine Zeit in der ersten Reihe wird wohl erst nach Neuer kommen. Der hat bereits erklärt, bis zur EM 2024 weitermachen zu wollen. Ter Stegen, der laut spanischer Medien auch ein möglicher Nachfolger Neuers bei den Bayern sein könnte für 60 Millionen Euro, wäre dann 32 Jahre alt. Bei der WM 2026 wäre er 34. Läuft es dumm, geht es ihm wie Kleff und Stein. Denn womöglich steht dann schon die nächste Torwartgeneration bereit. Wobei sich da aktuell keiner der Güteklasse ter Stegens abzeichnet. Und die, die hinter ihm stehen im aktuellen Kader, Kevin Trapp, Oliver Baumann und Bernd Leno, sind ebenfalls über 30.