Wechselgerüchte um Gladbach-Torwart : Farke beantwortet die Bleiben-oder-gehen-Frage eindeutiger als Sommer

Foto: dpa/Federico Gambarini 16 Bilder Borussia - Hertha BSC: die Fohlen in der Einzelkritik

Mönchengladbach Daniel Farke plant weiter mit Yann Sommer, zumindest lassen sich so die Worte des Gladbach-Trainers deuten. Der Torwart selbst äußerte sich nach dem 1:0-Sieg gegen Hertha BSC etwas zurückhaltender zu seiner eigenen Zukunft.

Yann Sommer nahm nach dem Abpfiff zahlreiche Handshakes entgegen. Auch Gladbachs Trainer Daniel Farke und Sportdirektor Roland Virkus gratulierten ihrem Torwart noch auf dem Feld zur „Null“, die für Sommers erstes Spiel in dieser Saison ohne Gegentor steht. Dabei musste Sommer sich in der Vergangenheit während einer Partie schon deutlich häufiger auszeichnen als am Freitagabend beim 1:0-Sieg gegen Hertha BSC. Vier Bälle parierte der Schweizer, eine spektakuläre Parade war dabei nicht nötig.

Und trotzdem wird die Erleichterung bei Sommer nach dem Abpfiff riesig gewesen sein, hatten die Berliner in der 88. Minute durch Kevin-Prince Boateng doch noch den Ausgleich auf dem Fuß. „In der zweiten Halbzeit waren wir zu unsauber, zu hektisch und hatten einfache Ballverluste. Wir haben es gegen zehn Mann nicht gut genug zu Ende gespielt“, sagte Sommer. „Trotzdem haben wir zu Null verteidigt, das ist positiv“, fügte er an.

Am „Dazn“-Mikrofon wurde der 33-Jährige, der seit 2014 bei Borussia spielt und dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft, nach seinen Zukunftsplänen gefragt, schließlich hat das Transferfenster noch bis zum 1. September geöffnet. Zuletzt war über ein Interesse von Manchester United berichtet worden. „Ich sage es immer wieder: Wir sind in sehr offenen Gesprächen mit dem Klub, haben überhaupt keinen Stress. Es war wichtig, dass wir so in die Saison gestartet sind“, sagte Sommer, dem im klassischen Fußballer-Sprachgebrauch mehrmals der Satz „wir werden sehen“ über die Lippen kam.

„Ich bin schon lange hier und habe schon viele schöne Sachen mit diesem Klub erlebt. Ich habe immer gesagt: Solange ich hier spiele, werde ich alles für diesen Klub geben“, sagte Sommer und beendete das Gespräch mit einem: „Wir werden sehen.“ Sein Trainer hatte für die Fragen zu Sommers Verbleib wenig Verständnis. „Wir haben gerade an einem Freitagabend die Tabellenführung erobert, wir haben zu Null gespielt, wir haben ein überragendes Spiel gemacht, sieben Punkte - wie könnt ihr so eine Frage stellen?“, sagte Farke.