Nach dem 1:0-Sieg : So bewertet Farke den Arbeitssieg gegen Hertha und Borussias Tabellenführung

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat durch ein schwer erkämpftes 1:0 gegen Hertha BSC vorübergehend die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen. Warum das für Daniel Farke aber nicht von Bedeutung ist und worüber sich Gladbachs Trainer stattdessen freute.

Nein, zufrieden sei er so gut wie nie mit der Leistung seiner Mannschaft. „Wenn Sie wüssten, wie ich die Jungs während eines Spiels durchbeleidige. Aber ich mache das so, dass es niemand mitbekommt“, antwortete Daniel Farke am Freitagabend mit einem Schmunzeln auf die Frage eines Journalisten, ob ihn beim 1:0-Sieg gegen Hertha BSC nicht der schwache Start in die zweite Halbzeit geärgert hätte. „Es war nicht nur diese Phase, wir hätten auch davor und danach vieles besser machen können. Ich bin da zu sehr Perfektionist“, sagte Farke, der indes auch viel Grund zur Freude hatte, auch wenn es gegen die Berliner ein glanzloser Arbeitssieg wurde.