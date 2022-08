Gladbachs Ex-Manager zu RB Leipzig? : Das sagt Rainer Bonhof zu den Gerüchten um Max Eberl

Mönchengladbach Gladbachs Ex-Manager Max Eberl ist bei RB Leipzig im Gespräch. Nun hat sich Vize-Präsident Rainer Bonhof zu der Personalie geäußert.

Borussia Mönchengladbach hat noch nichts in Sachen Max Eberl gehört vom Liga-Konkurrenten RB Leipzig. Der amtierende Pokalsieger soll an einer möglichen Verpflichtung von 48-Jährigen als neuen „Geschäftsführer Sport“ interessiert sein. Eberl, der sich im Februar von seinem Manager-Job in Mönchengladbach zurückgezogen hatte, ist seit einiger Zeit bei den Sachsen im Gespräch.