Lob für Trainer-Kollege Sandro Schwarz : Deswegen geht Farke von „kompliziertem Spiel“ gegen Hertha BSC aus

Mönchengladbach Borussia hat an den ersten beiden Spieltagen vier Punkte geholt, die Berliner Hertha nur einen. Doch das hat für Gladbach-Trainer Daniel Farke keine große Aussagekraft. Vielmehr verteilt er einige Komplimente an Hertha BSC und seinen Trainer-Kollegen, mit dem ihn einiges verbindet.

Näher eingehen wollte Farke nun vor dem Aufeinandertreffen mit Schwarz und der Hertha (Freitag, 20.30 Uhr, DAZN) nicht mehr auf seine damalige Entscheidung, Russland schnell zu verlassen. Es habe damals aber keinen Austausch zwischen ihm und dem Trainerkollegen gegeben, sagte Farke, der sich vielmehr auf die sportliche Aufgabe im zweiten Heimspiel der Saison konzentriert. In das geht Borussia als Favorit gegen eine Mannschaft, die in der Vorsaison beinahe abgestiegen wäre und auch nun mit einem Punkt nicht gut aus den Startlöchern gekommen ist.

Farke misst der bisherigen Berliner Bilanz (Pokalaus, ein Punkt aus zwei Ligaspielen) keine große Bedeutung bei. „Eine Mannschaft schon nach zwei Spieltagen zu beurteilen, ist nicht angebracht“, sagte Gladbachs Trainer, der sein Team „fokussiert, respektvoll und konzentriert“ auf die Aufgabe am Freitagabend vorbereite. Die Hertha sei für ihn ein Verein mit einem unfassbar großen Potenzial.

„Mit Fredi Bobic haben sie einen sehr erfahrenen Sportdirektor, der nun dabei ist, Berlin seinen Stempel aufzudrücken. Und in Sandro Schwarz hat die Hertha einen Trainer verpflichtet, der seine hohe Qualität schon auf seinen früheren Positionen nachgewiesen hat. Ich finde das Gesamtkonstrukt auf jeden Fall sehr spannend“, sagte Farke, der auch klare Prozesse im Spiel der Hertha erkannt hat: „Da ist eine deutliche Handschrift zu sehen.“

Damit schwört Farke nicht nur seine Mannschaft, sondern auch die Fans auf ein „sehr kompliziertes Spiel“ ein. Doch zugleich soll sein Team auf die eigenen Stärken vertrauen. „Wir wissen, dass wir gut in Form sind und einen guten Start in die Saison hatten. Und natürlich wollen wir unseren Lauf von ungeschlagenen Spielen gegen die Hertha fortsetzen“, betonte Farke.

Ein Selbstläufer wird die Partie gegen die Berliner deswegen aber nicht. Und Farke hat durchaus noch Verbesserungspotenzial beim 2:2 auf Schalke gesehen – etwa das etwas zu komplizierte und langsame Aufbauspiel sowie die Konterabsicherung in der Anfangsphase. „Wir werden in allen Bereichen topkonzentriert sein und an unser Maximum herankommen müssen. Ich bin davon überzeugt, dass wir gegen Berlin eine Topleistung brauchen“, sagte Farke.