Borussia verleiht Torwart : Moritz Nicolas wechselt in die Niederlande

Exklusiv Mönchengladbach Nach Union Berlin, dem VfL Osnabrück und Viktoria Köln geht es für Torwart Moritz Nicolas nun nach Informationen unserer Redaktion in die Niederlande. Dort gibt es ein Wiedersehen mit zwei Ex-Borussen. Die Leihe sagt wohl auch etwas über Yann Sommers Zukunft aus.

Die Leihe von Nicolas lässt auch vermuten, dass die Borussen einen Abgang von Yann Sommer in der am 1. September endenden Transferperiode nicht mehr erwarten. Andernfalls wäre Nicolas wohl als möglicher Backup von Tobias Sippel geblieben, der im Fall eines Sommer-Verlusts wohl die Nummer eins geworden wäre. Virkus hatte Sommer aber als ein „Gesicht des Vereins“ definiert und arbeitet daran, den 2023 endenden Vertrag mit der Schweizer Nummer eins zu verlängern.

Beim Training am Dienstag war Nicolas schon nicht mehr dabei. Er ist nach Jonas Kersken (zum Drittligisten SV Meppen) der zweite Torhüter, den Borussia derzeit ausgeliehen hat. In Kerkrade trifft Nicolas zwei Ex-Borussen. Innenverteidiger Florian Mayer spielt dort seit 2021. Mit Mayer hat Nicolas zwischen 2016 und 2019 insgesamt 31 gemeinsame Spiele für Borussias U23 in der Regionalliga gemacht. Zudem ist da Roel Brouwers, er war über Jahre Kult-Verteidiger in Gladbach und ist nun seit 2019 Co-Trainer bei Roda.