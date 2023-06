Erster Auftritt als Gladbach-Trainer Das sind die wichtigsten Aussagen von Gerardo Seoane

…den aktuellen Borussia-Zustand „Es ist allen bekannt, dass die letzten Jahre schwierig waren – sei es aufgrund von Corona oder gewissen Transferfenstern, die nicht so liefen wie gewünscht. Was kann ich nun machen? Ich möchte meinen Teil auf dem Platz dazu beitragen, der Mannschaft volle Energie zu geben und viel Zeit in die individuelle Entwicklung von Spielern zu investieren. Ich möchte das vorhandene Material weiterentwickeln. Wir haben viele junge Spieler mit extremen Potenzial. Die Spieler, die schon erfahrener sind, will ich so begleiten, dass man sie auf 100 Prozent bringen kann. Ich bin überzeugt, dass bei vielen Spielern nach dem letzten Jahr noch Luft nach oben ist.“