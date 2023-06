Relegation im Borussia-Park Borussias Frauen spielen vor Rekordkulisse um den Aufstieg

An der nötigen Kulisse für das Hinspiel am Sonntag wird es nicht mangeln. Statt wie üblich im Grenzlandstadion zieht die Mannschaft dieses Mal in den Borussia-Park um, statt der gewöhnlichen 150 Besucher wird nun mit über 7000 Zuschauern gerechnet. Für die Gladbacherinnen dürfte es damit eines der bedeutendsten Spiele ihrer Laufbahn sein. „Ich habe ein gutes Gefühl bei den Mädels. Wir haben in Drucksituation in diesem Jahr schon gute Spiele abgeliefert. Eine gewisse Nervosität ist aber ganz normal vor so einem Spiel, hält sich aber dennoch in Grenzen“, sagt Spengler und fügt an. „Ich glaube, dass die Atmosphäre die Mädels beflügeln wird und für Freude sorgt.“